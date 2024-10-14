Esenyurt Devlet Hastanesi yangın paniği! Hastalar tahliye ediliyor

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Ekim 2024 11:31 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:48

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın büyük panik yaşattı. Hastanenin poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.