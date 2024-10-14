Esenyurt Devlet Hastanesi yangın paniği! Hastalar tahliye ediliyor
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 11:31 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:48
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın büyük panik yaşattı. Hastanenin poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı