Esenyurt sokaklarında çırılçıplak gezmişti! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Ekim 2024 10:21 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 10:21

İstanbul Esenyurt'ta psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen bir kişi, sokakta çırılçıplak gezdi. Tepkilere neden olan olay sonrası gözaltına altına alınan şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahsın 2 ayrı suçtan 3 adet kaydı olduğu da öğrenildi.