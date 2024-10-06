Esenyurt sokaklarında çırılçıplak gezmişti! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı
İstanbul Esenyurt'ta psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen bir kişi, sokakta çırılçıplak gezdi. Tepkilere neden olan olay sonrası gözaltına altına alınan şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahsın 2 ayrı suçtan 3 adet kaydı olduğu da öğrenildi.
İstanbul Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde yaşanan olayda; psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 38 yaşındaki A.B., aniden sinirlenerek çalıştığı iş yerinde üzerindeki kıyafetleri çıkarıp dışarı çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 AYRI SUÇTAN 3 ADET KAYDI VAR
A.B.’nin sokakta çıplak gezdiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Ayrıca A.B.'nin, 2 'kasten yaralama' ve 1 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçundan toplam 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.