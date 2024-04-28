Esenyurt’ta 2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu

28 Nisan 2024 22:15 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 22:22

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan Eyüp Çevik (37), marketten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 çocuk babası Eyüp Çevik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Çevik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.