Esenyurt'ta 2 grup arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

26 Ağustos 2024 02:40 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 02:42

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bir sitede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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