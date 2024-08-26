Esenyurt'ta 2 grup arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 02:40 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 02:42
Esenyurt'ta bir site içerisinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bir sitede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.
Çatışmada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı