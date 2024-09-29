Esenyurt'ta 20 noktada 'Şok' uygulama: 5 gözaltı

29 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:25

Esenyurt'ta ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Yunus Timleri, Devriye Ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından 'şok' denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri denetim esnasında 5 kişiyi gözaltına alırken 3 firariyi de yakaladı.

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İstanbul’un Esenyurt​ ilçesinde polis​ ekipleri geniş çaplı ‘şok’ denetimlerine imza attı. Polis, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu siteler ve çevresinde, parkların içi ve çevresinde, sokaklarda, metruk binalarda, yollarda ve umuma açık yerlerde denetim​ gerçekleştirdi.

DENETİMLERDE 5 GÖZALTI

Çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alınarak, şüpheli araçları durdurarak arayan emniyet ekipleri, denetimlerde 570 kişinin kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Denetimler esnasında 5 kişi gözaltına alınırken, bu uygulamalarda 330 araç ve 105 motosiklet denetlendi.

3 FİRARİ YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 farklı noktada gerçekleştirilen ‘Şok' uygulamada daha önce hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl 15 ay ve hırsızlık suçundan 15 yıl, ve hırsızlık suçlarından 12 yıl 65 ay 90 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 2 adet cep telefonu, bir miktar para ile 1 adet tabanca ele geçirildi.