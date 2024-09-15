Esenyurt’ta akrabalar arasındaki silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Eylül 2024 00:46 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 00:48

Esenyurt’ta husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Savaş alanının aratmayan olayda 3 yaralı olduğu öğrenildi. Polis, kavga ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Esenyurt’ta husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ortalık birbirine girerken 3 kişi yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. KURŞUNLAR HAVADA UÇUŞTU İddiaya göre aralarında önceden husumet olan akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Cadde üzerinde kurşunlar havada uçuşurken ortalık birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 YARALI! Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önemli alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Emniyet güçleri kavga ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. İlgili Haberler İETT şoförü otobüsü diğer sürücülerin üzerine sürdü! Kavga anı kamerada Kilis'te komşu kavgasında kan aktı: Ortalık savaş alanına dönüştü!