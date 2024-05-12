Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte pusu: Ölü ve yaralı var!

12 May 2024 23:21 - Güncelleme : 12 May 2024 23:22

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde dün akşam 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Murat D. ve Sema D. çifti, Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanına alışveriş yapmak için girdi. Dükkanın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi çifte ateş ederek olay yerinden kaçtı.

EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D.'yi hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.