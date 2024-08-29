Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti! 1’i polis 2 kişi yaralandı

29 Ağustos 2024 08:59 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:33

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şüpheli şahıs bir anda sivil bir vatandaşa bıçakla saldırarak yaraladı. Olaya müdahale etmek isteyen polis memuru B.B.’yi de bıçaklayan şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Polis memuru B.B. ve yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucunda Esenyurt Zafer Mahallesi’nde yakalandı.

KAMERALAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Şüpheli şahsın bir polis memuru ve vatandaşı bıçaklayıp kaçtığı o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bölgede esnaflık yapan Mücahit Babahan yaşananları "Cadde üzerinde bir koşuşturma vardı. Bir kişiyi yaralandı gördüm herhalde sivil polisti. Sonra şüpheliyi gördüm yukarı doğru kaçıyordu. Büyük ihtimalle yabancı uyrukluydu. Polisi omzundan bıçakladı. Bir vatandaş daha vardı polis miydi bilmiyorum ama onu da kolundan bıçaklamış. Büyük ihtimalle polis durdurmak isteyince dur ihtarına uymayıp bıçaklamış polisi" sözleriyle anlattı.