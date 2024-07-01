Esenyurt'ta damacanalı kavga! Sosyal medya onu konuşuyor
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:07
İki aile arasında çıkan kavgada ilginç bir olay yaşandı. Park yeri tartışmasına bir kişi damacana fırlatarak dahil oldu. O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasında yerini aldı.
Esenyurt'ta ilginç bir olay kameralara yansıdı. Park nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada damacana fırlatılması sosyal medyada çok konuşuldu.
DAMACANALI MÜDAHALE
Park yeri nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgaya bir genç, binanın 4. katından aşağı damacana fırlatarak dahil oldu. Hem şaşırtan hem de güldüren olay kameralara saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı