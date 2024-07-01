Esenyurt'ta damacanalı kavga! Sosyal medya onu konuşuyor

01 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:07

Eski eşi tarafından korkunç şekilde katledildi! Genç kadının paylaşımları yürek yaktı: 'Bergen benim hayatımı görse...'

Eski eşi tarafından korkunç şekilde katledildi! Genç kadının paylaşımları yürek yaktı: 'Bergen benim hayatımı görse...'

Esenyurt'ta ilginç bir olay kameralara yansıdı. Park nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada damacana fırlatılması sosyal medyada çok konuşuldu.

DAMACANALI MÜDAHALE

Park yeri nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgaya bir genç, binanın 4. katından aşağı damacana fırlatarak dahil oldu. Hem şaşırtan hem de güldüren olay kameralara saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.