Esenyurt'ta dehşet anları! Yol kesip, gasp ediyorlardı: Emniyet anında yakaladı

Esenyurt'ta dün işe gitmek için evden çıkan R.G., bir AVM'nin önünden geçtiği sırada 2 genç tarafından gasbedildi. R.G.'nin üzerinde bulunan saat ve cüzdanı gasbeden şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, mağdur kadın durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar sonrası harekete geçen Güven Timleri A Bölge ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmaların sonucunda ekipler, suça sürüklenen çocuklar U.K. ve M.İ.A.'yı Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde gözaltına aldı.

AYNI GÜN BİR DE LAPTOP ÇALDILAR

Yakalanan şahısların üzerlerinde arama yapan ekipler, çocuk şüphelilerin üzerinde mağdur R.G.'ye ait cüzdan ve kol saatini buldu.

Öte yandan çocukların üzerinde şifresi açılamayan bir laptop olduğunu fark eden polis, bu bilgisayarın da aynı gün bir kafe zincirinden gençler tarafından çalındığını tespit etti.

Yaşanan her iki hırsızlık olayına ilişkin 2 şüpheli de Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

"GEREĞİ YAPILDI"

Şüpheli çocukların emniyette işlemleri sürerken, İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Esenyurt ilçesinde 27.07.2025 tarihinde gerçekleşen ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Yol kesip haraç kesti” başlıklı olaydaki şahıslara yönelik çalışmalarda;

Gasbettikleri saat ve cüzdanla birlikte 2 Suça Sürüklenen Çocuk yakalandı.

Üzerlerinden başka bir işyerine ait çalıntı bir laptop da ele geçirildi.

Şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi."

https://x.com/istanbul_EGM/status/1949768641047666945