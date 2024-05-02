02 May 2024 09:28 - Güncelleme : 02 May 2024 09:36
Esenyurt'ta dehşet! Babasını silahla vurdu, kayıplara karıştı
Esenyurt’ta babasıyla tartışan genç dehşet saçtı. Babasını silahla vurduktan sonra kayıplara karışan şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen korkunç olayda iddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Çoşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti.
BABASINI VURDU KAYIPLARA KARIŞTI
Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.
Çoşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı