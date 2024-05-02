Esenyurt'ta dehşet! Babasını silahla vurdu, kayıplara karıştı

02 May 2024 09:28 - Güncelleme : 02 May 2024 09:36

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İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen korkunç olayda iddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Çoşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti.

BABASINI VURDU KAYIPLARA KARIŞTI

Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.

Çoşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.