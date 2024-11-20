Esenyurt’ta dehşet: Kardeşini öldürüp çocuklarıyla kendini eve kilitledi

20 Kasım 2024 04:05 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 04:50

Esenyurt’ta sokak ortasında tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren şahıs, çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi. Özel harekat ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu zanlı, ikna edilerek teslim oldu. Operasyon anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul​ Esenyurt​ Sultaniye Mahallesi saat 22.30 sıralarında kardeş dehşeti yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlhan Sapil (43), kardeşi Barış Sapil ile (40) tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kanlı bitti. Ağabey İlhan Sapil, yanında bulunan silahla kardeşine defalarca ateş etti.

Olay sonrası silahla birlikte aynı sokaktaki evine kaçan zanlı, çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda 4 adet silah yarası bulunan ve ağır yaralanan Barış Sapil, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan dairesinde kendini çocukları ile birlikte eve kilitleyen İlhan Sapil, teslim olmayı reddederken sokağa özel harekat ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin çalışmaları sonunda teslim olmaya ikna olan Sapil, silahını bir poşete bağlayıp ip ile aşağı göndererek polis ekiplerine teslim etti. Özel harekat ekiplerinin müdahalesi sonrası Sapil, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise sokağa gelerek çalışma yaptı.