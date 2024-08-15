Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar! Sokakta oynayan çocuğu dövdü, ardından tetiğe peş peşe bastı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:36
İstanbul Esenyurt’ta yine dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam sokakta oynayan çocuğu darp etti. Daha sonrası çocuğun amcasıyla kavga eden adam, peş peşe havaya ateş açtı.
İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; sokakta oyun oynayan bir çocuğa yaklaşan yaşlı bir adam, çocuğu darp etmeye başladı.
Yaşlı adamın dövdüğü çocuk hemen eve giderek yaşadıklarını amcasına anlattı. Yeğeninin dövüldüğünü yere giden amca, yaşlı adam ile tartışmaya başladı.
TARTIŞMA KAVGA DÖNÜŞTÜ, TETİĞE PEŞ PEŞE BASTI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı