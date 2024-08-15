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Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar! Sokakta oynayan çocuğu dövdü, ardından tetiğe peş peşe bastı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:36
Esenyurt&#039;ta dehşete düşüren anlar! Sokakta oynayan çocuğu dövdü, ardından tetiğe peş peşe bastı

İstanbul Esenyurt’ta yine dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam sokakta oynayan çocuğu darp etti. Daha sonrası çocuğun amcasıyla kavga eden adam, peş peşe havaya ateş açtı.

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; sokakta oyun oynayan bir çocuğa yaklaşan yaşlı bir adam, çocuğu darp etmeye başladı.

Yaşlı adamın dövdüğü çocuk hemen eve giderek yaşadıklarını amcasına anlattı. Yeğeninin dövüldüğünü yere giden amca, yaşlı adam ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGA DÖNÜŞTÜ, TETİĞE PEŞ PEŞE BASTI

Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü ve yaşlı adam evine gidip bir tabanca aldı. Sokakta havaya ve çevreye defalarca ateş açtı.

YAŞLI ADAM GÖZLATINA ALINDI

Kavganın büyümesi üzerine vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Ekipler, kavgaya karışanları ayırıp kalabalığı dağıtırken yaşlı adam gözaltına alındı.

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Adamın silahı polisler tarafından ele geçirilirken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Adamın ateş ettiği esnada kimseye kurşun isabet etmediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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