Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar! Sokakta oynayan çocuğu dövdü, ardından tetiğe peş peşe bastı

Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü ve yaşlı adam evine gidip bir tabanca aldı. Sokakta havaya ve çevreye defalarca ateş açtı.

YAŞLI ADAM GÖZLATINA ALINDI

Kavganın büyümesi üzerine vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Ekipler, kavgaya karışanları ayırıp kalabalığı dağıtırken yaşlı adam gözaltına alındı.

Adamın silahı polisler tarafından ele geçirilirken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Adamın ateş ettiği esnada kimseye kurşun isabet etmediği öğrenildi.