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 | Murat Makas

Esenyurt'ta dehşete düşüren kavga! Kadına tornavida ile saldırdı, serbest bırakıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde komşu kavgası kameralara yansıdı. Sokakta oynayan çocuğun topunun komşu kadına çarpmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre bir şahıs kadına elindeki tornavida ile saldırdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 11:17

Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde komşular arasındaki kameralara yansıdı. İddiaya göre, sokakta oynayan çocuğun topu, kadına çarptı. Duruma sinirlenen kadın çocuğa hakaret edip üzerine yürüdü. Olayı duyarak aşağı inen çocuğun annesi Mihriban Özdemir ile kadın arasında tartışma çıktı.

TORNAVİDA İLE SALDIRDI

Tartışma kavgaya dönüşünce komşu kadının eşi Mihriban Özdemir'in boğazını sıktı ve elindeki tornavida ile saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Komşusunun boğazını sıkan şahıs gözaltına alındı ancak bir gün sonra serbest bırakıldı. edilen Mihriban Özdemir komşusu tarafından çocuklarına zarar vermekle dildiğini belirtti.

"BİR ANDA DÖVMEYE BAŞLADI"

Yaşanan olayı anlatan Mihriban Özdemir, "Çocuğum sokakta oynarken top komşumun karısına çarptı. Bunun üzerine kadın çocuğa küfür ederek dövmeye başladı bende oğlumu kadının elinden almaya çalışırken, kocası hızla gelip beni boğazımdan tutup tornavida ile darp etmeye başladı. Ben neye uğradığımı şaşırdım o an, bir anda dövmeye başladı. Hala tehdit ediyorlar beni ve kızıma zarar vereceklerini söylüyorlar. Ben çocuğu kadının elinden almaya gitmiştim olayın bu hale geleceğini düşünmedim. Aldığım darbeler sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldım. Beni darp eden şahıs bir gece gözaltında kaldı sonra serbest bıraktılar. Benim can güvenliğim yok ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga sonrası olay mahkemeye taşınırken, yaşanan anlar ise apartmanın güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, kadının bir adam ve kadın tarafından darp edilmesi yer aldı.

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