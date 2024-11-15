Esenyurt'ta fabrika yangını! İşçiler sokağa döküldü, çok sayıda itfaiye sevk edildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Kasım 2024 11:27 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:27
Son dakika haberi: Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın sonrası işçiler tahliye edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.
FABRİKA TAHLİYE EDİLDİ
Dumanların yükseldiği fabrika kısa sürede tahliye edildi. Çok sayıda işçi sokağa döküldü. Panik anları kameralara da yansıdı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ne kadar üzücü böyle bir olay yaşandığına inanamıyorum, işçiler sağ salim tahliye olmuşlardır umuduyla