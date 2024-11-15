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Esenyurt'ta fabrika yangını! İşçiler sokağa döküldü, çok sayıda itfaiye sevk edildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Kasım 2024 11:27 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:27

Son dakika haberi: Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın sonrası işçiler tahliye edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika haberine göre İstanbulEsenyurt​'ta sağlık malzemeleri üretilen fabrikada yangın​ çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta fabrika yangını! İşiler sokağa döküldü, çok sayıda itfaiye sevk edildi - 1. Resim

FABRİKA​ TAHLİYE EDİLDİ

Dumanların yükseldiği fabrika kısa sürede tahliye edildi. Çok sayıda işçi sokağa döküldü. Panik anları kameralara da yansıdı.

Esenyurt'ta fabrika yangını! İşiler sokağa döküldü, çok sayıda itfaiye sevk edildi - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe15 Kasım 2024 11:29

Ne kadar üzücü böyle bir olay yaşandığına inanamıyorum, işçiler sağ salim tahliye olmuşlardır umuduyla

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