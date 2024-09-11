Esenyurt’ta haraç dehşeti! 3’üncü kez kurşun yağmuruna tuttular

11 Eylül 2024 09:10 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:20

İstanbul Esenyurt’ta bir işletmeden haraç istediği iddia edilen kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar, dehşet saçtı. Saldırganlar, 'Baskın var çekilin' diye bağırıp dükkanı kurşun yağmuruna tuttular. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda; daha önce iki gün üst üste kurşunlanan kripto para alım satımı yapan bir işletme, kurşun yağmuruna tutuldu.

Motosikletle gelen maskeli iki şüpheli, çevredekilere ‘ Baskın var çekilin’ diye bağırdıktan silahlarının tetiğine peş peşe bastı. Saldırıda işletmeye 11 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"HALEN ŞOK İÇERİSİNDEYİM"

Saldırganların, işletmeyi kurşun yağmuruna tutmadan önce kendisine ‘baskın var çekilin’ diye bağırdığını ifade eden çevredeki bir vatandaş, “Kaç el ateş etti çözemedim ama bir anda oldu bitti. Baskın dedi kenara çekilin dedi. Bende şaka yapıyor zannettim ama meğerse öyle değilmiş. Maalesef canımızı zor kurtardık. Bir şey diyemiyorum o anı yaşamayı kelimelerle ifade edemiyorum. Halen şok içerisindeyim. Çalışıyoruz ekmeğimizin peşindeyiz ama bir anda oldu her şey çözemedim. Önce şaka zannettim ama ateş edince kendimi can havliyle yere attım” ifadelerini kullandı.