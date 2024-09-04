Esenyurt'ta ilginç olay! Süratle giden arabadan çırılçıplak sokağa attılar: Arkasına bakmadan kaçtı

04 Eylül 2024 09:04 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:22

İstanbul Esneyurt'ta 1 Eylül Pazar günü gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Süratle ilerleyen arabanın içerisinden bir kişi, sokağa atıldı. Arabadan düşen kişi, yuvarlandıktan sonra hızla kaçarak uzaklaştı.

Sokakta yaşananları güvenlik kamerasından izleyen çevre sakini Nuri Ünalan, o anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"ADAMI BİR PAÇAVRA GİBİ ATIYOR"

Yaşananların insanlığa yakışır bir hareket olmadığını söyleyen Ünalan, "Aranda ne olay olursa olsun bu yapılacak bir hareket değil. Biz mevzuyu bilmiyoruz, kameradan gördük. İnsana yapılacak bir şey değil bu. İnsanı bırak hayvanlara bile bir sürü şeyler yapılıyor. Bir insanı öylece yola atmak doğru bir şey değil. İnsanlığa yakışmaz. Kendi kendime dedim ki ‘insanın değeri bu kadar düştü mü?’. Adamı bir paçavra gibi atıyor. Gelip geçen bir araba çarpsaydı ne olacaktı yazık günah. Gece saatlerinde oluyor. Ben kabullenemiyorum böyle şeylerin insanlara yapılmasına razı değilim. Hele de bizim mahallemizde. Burası gerçekten çok sakin güzel bir mahalle. Duyarlı insanlar var burada. Araba geliyor sokağa, adamı itiyorlar içeriden” ifadelerini kullandı.