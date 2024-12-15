Esenyurt'ta kan donduran cinayet! 16 yaşındaki çocuk 'Kız arkadaşıma laf attı' dedi, yaşlı adamı döverek öldürdü

15 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:33

Esenyurt'ta 'kız arkadaşıma laf attı' kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşına laf attığını iddia ettiği 81 yaşındaki adamı yumruklayarak öldürdü.

Esenyurt’ta 16 yaşındaki basketbolcu​ E.T., kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla 81 yaşındaki Mustafa Ergene ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra E.T. Mustafa Ergene'ye yumruklamaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşlı adam yere yığılırken, şahıs da kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşlı adam tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ergene'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Ergene'nin oğlu, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, ikili arasında olaydan bir gün önce yine tartışma yaşandığını ancak polise bir müracaatta bulunulmadığını belirtti.