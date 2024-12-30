Esenyurt'ta mahalle karıştı! 'Yüksek ses' kavgasında pompalı tüfekler çıktı

30 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:31

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan yüksek ses tartışması mahalleye taştı. Çıkan kavgada bir kişi, komşusuna pompalı tüfek ile ateş etmeye çalışınca silah tutukluluk yaptı. Öfkeli kalabalık güçlükle sakinleştirilirken kavga anı da çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Esenyurt Pınar Mahallesi​ 1236'ncı sokakta meydana gelen olayda, yüksek ses nedeniyle iki aile arasında kavga​ çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Sokağa taşan kavgada şüphelilerden biri komşusuna pompalı tüfekle ateş etmek istedi. Tüfek tutukluluk yapınca silahın kabzasıyla şahsın kafasına vurarak yaralanmasına neden oldu.

POLİS AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ardından iki tarafında yakınlarının olay yerine gelmesiyle kavga daha da büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavga eden tarafları güçlükle ayırdığı görüldü. Silahın kabzasıyla başından yaralanan şüpheli ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Komşuların mahalleye kavgasına dönen tartışması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, birbirine saldıran komşular ve polis ekiplerinin müdahale etiği anlar yer aldı. Taraflar polisin müdahalesiyle yatıştırılırken konuyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan tarafların yaşadığı sokakta çevik kuvvet polislerinin tedbir aldığı görüldü.