Esenyurt'ta maymun çiçeği görüldü iddiasına DMM'den yalanlama geldi
Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Esenyurt'ta maymun çiçeği virüsü görüldüğüne dair çıkan haberler Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada karantinaya alınan hasta bulunmadığı belirtildi.
Afrika kıtasında görülen ve Avrupa'ya da sıçrayan maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldüğü iddiaları dillendirilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu Türkiye'de herhangi bir vakaya rastlanılmadığını açıklarken bugün bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde vakaya rastlandığı iddia edildi. İddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.
DMM'den yapılan açıklamada Esenyurt'ta bir kişinin maymun çiçeği virüsü sebebiyle karantinaya alındığı iddiaları yalanlandı.
TAMAMI YALANLANDI!
Dermatolojik belirtiler nedeniyle maymun çiçeği testi olan bir kişinin testinin negatif çıktığı belirtilirken bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Gerekli bilgilendirmelerin, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapıldığı kaydedilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.