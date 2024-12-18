Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

18 Aralık 2024 07:23 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 07:43

Esenyurt’ta çatal kaşık üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülürken, alev alev yanan fabrikanın görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt’ta saat 04.00 sıralarında bir metal fabrikasında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, çatal kaşık üretimi yapan fabrikada makinelerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları gören çalışanların ihbarı üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yangına farklı noktalardan müdahalesiyle 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.