Esenyurt'ta metrobüs yangını: İş çıkışı insanlar panik yaşadı

24 Haziran 2024 19:13 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 19:19

İstanbul'da haftanın ilk iş günü peş peşe metrobüste yangın haberleri gelmeye başladı. Esenyurt Saadetdere durağında akşam saatinde metrobüsün motor kısmı alev aldı. Yolcular aksama sebebiyle sıkıntı yaşadı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Metrobüs sürücüsü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Yanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.