Esenyurt'ta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi

31 Ekim 2024 09:57 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:09

İstanbul Esenyurt'ta minibüs sürücüsü küçük çocuğa çarptıktan sonra kaçtı. Sürücü yakalanırken, çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Korkunç kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Vicdan azabına dayanamadı! Oyun oynayan çocuğu ezdi, kendini araca kilitleyip intihar etti

Vicdan azabına dayanamadı! Oyun oynayan çocuğu ezdi, kendini araca kilitleyip intihar etti

İstanbul Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki minibüs sürücüsü İshak T., D.S. isimli küçük çocuğu ezdi. Sürücü çocuğu ezdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu görenlerin ihbarı üzerine sokağa ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan minibüs sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak karakola götürülürken İshak T., çocuğu fark etmediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan D.S.‘nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.