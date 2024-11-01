Esenyurt'ta mucize kurtuluş! TIR'ın altına girerek hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarından dönüş yapan tırın dorsesinin altına girdi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü araçta sıkıştı. Yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından sürücü, sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saat 03.30 sularında feci bir kaza meydana geldi. Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde trafik ışıklarından dönüş yapan M.K. idaresindeki tırın dorsesine, seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, dorsenin altına girdi. Tırın dorsesinin altında kalan otomobilde sürücü sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.
1 SAAT YAŞAM SAVAŞI VERDİ
İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için tırın altında kalan aracı parçalara ayırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tır şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Dorsenin altında kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri ise kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.