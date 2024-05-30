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Esenyurt’ta otomobil yayaya çarptı, ortalık karıştı! Yaşananlar anbean kamerada

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 May 2024 06:55 - Güncelleme : 30 May 2024 07:06

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir araca, ardından yayaya çarptı. 3 kişi yaralandığı olay sonrası sinirler gerildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde önce caddedeki hafif ticari araca, ardından yayaya çarpan araç sürücüsü 3 kişinin yaralanmasına neden olurkan güvenlik kamerasına anbean yansıyan olay sonrası sinirler gerildi.

2 ARACA 1 YAYAYA ÇARPTI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı olay, saat 22.40 sıralarında Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamera görüntülerine göre seyir halindeki Antalya plakalı araç sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce cadde üzerindeki hafif ticari araca, ardından park halindeki otomobile ve karşıya geçmeye çalışan Ömer Asaf C. isimli yayaya çarptı.

POLİS DURUMA EL KOYDU

Kaza sebebiyle yaya ve hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinde sinirler gerildi. Olay yerine büyük bir kalabalık toplanırken kazaya karışanların yakınları arasında önce tartışma ardından arbede yaşandı. Yaşananlar polis ekiplerinin müdahalesiyle yatışırken hastaneye kaldırılan kazazedelerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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