Esenyurt'ta sağır ve dilsiz çocuğa korkunç işkence kamerada! Görüntüler büyük tepki topladı

07 Ocak 2025 11:01 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:05

Esenyurt'ta 14 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuk, yaşı daha küçük sağır ve dilsiz bir çocuğu internet kafede sıkıştırarak işkence etmeye çalıştı. Bu anları kameraya alarak çocuğun abisine yollayan şahıslar, “Şikayetçi olursan sana da böyle yaparız” dedi. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüleri izleyen polis çocukları gözaltına aldı.

İstanbul'un Esenyurt​ ilçesi yine korkunç bir olaya sahne oldu. Yaşlarının 14 ve 17 olduğu öğrenilen 2 çocuğun sağır ve dilsiz olduğu belirtilen küçük yaşlı bir çocuğa işkence ettiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu.

KÜFÜRLER SAVURUP İŞKENCE ETTİLER

Olay, geçtiğimiz hafta Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi. 2 çocuk, kendilerinden yaşça daha küçük olan Suriye uyruklu sağır ve dilsiz bir çocuğu internet kafede boş bir odaya götürdü.

Akran zorbalığı yapan şahıslar önce küfürler ederek kablo ile dövdükleri çocuğa işkence de yapmaya çalıştı. Talihsiz çocuğun kulağını pense ile kesmeye çalışan iki şahıs dakikalarca süren işkence anlarını da cep telefonu ile kayıt altına aldı.

AĞABEY SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Şahısların daha sonra bu videoyu çocuğun ağabeyine göndererek “Şikayet edersen sana da böyle yaparız” diye mesaj gönderdikleri de ortaya çıktı. Duruma öfkelenen ağabeyin sosyal medyada paylaştığı video infiale yol açarken görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü. Videoyu ihbar olarak değerlendiren polis kısa bir sürede olaya karışan şahısları gözaltına aldı. İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.