Esenyurt'ta tacizci şahıs için polis harekete geçti!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ekim 2024 00:25 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 00:29
İstanbul Esenyurt'ta sokakta oynayan 3 küçük kız çocuğunu taciz eden şahsın yakalanması emniyet ekipleri çalışma başlattı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Fatih Mahallesi 920. Sokak’ta gerçekleşen olayda, evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oyun oynayan 12 yaşında bir kız çocuğu, bir şahsın fiziksel tacizine maruz kaldı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI!
Olayın ardından, aynı mahallede iki küçük kızın daha benzer şekilde taciz edildiği öğrenildi. Ailelerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis soruşturma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ilk taciz olayının ardından şüphelinin kimliğini belirledi ve şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: tgrthaber.com