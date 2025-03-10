Esenyurt'ta üzen olay! Önce eski eşini öldürdü sonra intihar etti

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı eski eşini öldürdükten sonra intihar etti. Polis ekipleri olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, eski eşini öldürdükten sonra intihar etti. Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'ta yaşandı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Tuncer ve Gülnur B. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada eşini öldüren Tuncer B., daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.