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 | Sule Altinel

Esenyurt'ta yangın faciası! Dairede mahsur kalan kadın 8. kattan böyle atladı

Esenyurt'ta bir sitede bulunan 11 katlı binanın 8. katında çıkan yangında alevler daireyi sardı. Yangın esnasında panik yaparak aşağıya atlayan kadının görüntüsü kameraya yansıdı.

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Esenyurt'ta yangın faciası! Dairede mahsur kalan kadın 8. kattan böyle atladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 04:38
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 04:42

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde yer alan bir sitede saat 02.00 sıralarında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın 8. katında meydana gelen yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.

Esenyurt'ta yangın faciası! Dairede mahsur kalan kadın 8. kattan böyle atladı

Yangını gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8. KATTAN ATLAYAN KADIN AĞIR YARALANDI

Alev alev yanan dairede tek başına yaşayan E.D. (37) isimli kadın yaşadığı panikle 8.kattan aşağı atladı. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralandı.

Esenyurt'ta yangın faciası! Dairede mahsur kalan kadın 8. kattan böyle atladı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının aşağıya atladığı anların görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta yangın faciası! Dairede mahsur kalan kadın 8. kattan böyle atladı

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yandaki dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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