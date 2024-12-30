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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Aralık 2024 14:29 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:32
Esenyurt&#039;ta zincirleme trafik kazası: 4&#039;ü çocuk 8 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde TEM otoyolu bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

 Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk​ 8 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu bağlantı yolunda 2 otomobil, 1 kamyon, 2 hafif ticari araç ve 1 panelvan minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası​ meydana geldi.

Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan​ 4'ü çocuk 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı - 2. Resim

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından normale döndü.

Detaylar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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