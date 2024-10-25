Eşi ile tartışan esnaf önüne ne geldiyse ateşe verdi!

25 Ekim 2024 22:43 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 23:33

Malatya’da bir esnaf, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından sinir krizi geçirerek iş yerini ve içindeki araçları ateşe verdi. Yangında, iş yeri ile birlikte dört araç tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayın ardından cinnet getiren esnaf gözaltına alındı.