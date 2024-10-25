Eşi ile tartışan esnaf önüne ne geldiyse ateşe verdi!
Malatya’da bir esnaf, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından sinir krizi geçirerek iş yerini ve içindeki araçları ateşe verdi. Yangında, iş yeri ile birlikte dört araç tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayın ardından cinnet getiren esnaf gözaltına alındı.
Malatya'da akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesindeli Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, oto tamirciliği yapan esnaf Ö.Ö., iddialara göre, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından iş yerini, içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi.
Yangının hızlıca büyümesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İŞ YERİ VE ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ!
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yeri ve içerisinde bulunan dört araç kullanılamaz hale geldi.
İş yeri sahibi Ö.Ö.'nün gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.