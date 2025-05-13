Eşi ve 2 çocuğunu yangında kaybeden itfaiye eri tutuklandı! Sevgilisiyle takibe takıldı

Aydın’da yaşanan yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, sevgilisiyle yaptığı konuşma nedeniyle teknik takibe takıldı. Gezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mart ayında Aydın Nazilli'de çıkan yangında Turgay Gezgin’in eşi Fatma Dere Gezgin ile çiftin iki çocuğu hayatını kaybetmişti.

SEVGİLİSİYLE TEKNİK TAKİBE TAKILDI

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yangının şüphelileri olarak belirlenen Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu F.T. isimli şahıs, 13 Mayıs 2025 günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

TUTUKLANDI

Mahkeme, Gezgin’in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Diğer şüpheli hemşire F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

