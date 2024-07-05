Eşi ve oğlunu sayısız bıçak darbesiyle katletti! Acılı annenin sözleri yürek yaktı: 'Hayata doyamadı'

05 Temmuz 2024 09:54 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:05

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl cinnet geçiren Cem Suna, eşi Deniz'i 39 yerinden ve 16 yaşındaki oğlu Alperen'i 49 yerinden bıçaklayarak katletti.

Olayın ardından Cem Suna 'canavarca hisle öldürme' suçundan hakim karşısına çıkmıştı.

"ÇOK KÖTÜ BİR HALDE BULDUM ÇOCUKLARIMI"

Cem Suna hakkında Cumhuriyet Savcılığı 2 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken ölen kadının annesi Neriman Toker (64) şahsın asılmasını istedi. Toker, "İki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor, ben iki kerenin ne olduğunu bilmiyorum. Bunun asılmasını istiyorum. Çocuğuma nasıl yaptıysa, torunuma ne yaptıysa aynı işkenceyi kendisi de görsün. Çok kötü bir halde buldum çocuklarımı, aynısı ona yapılsın ki nasıl bir duygu hissetsin" dedi.

"YAPTIĞI ŞEYLE NEFES ALMADAN ÖLÜRDÜM O YAŞIYOR"

49 yerinden babası tarafından bıçaklanarak öldürülen torunu Alperen'in gül gibi çok güzel bir çocuk olduğu dile getiren Toker, "Hayata doymadı, çok hayalleri olan bir çocuktu. Babasına karşı bir saygısızlığı yok, çevresine karşı yok. Çok uyumlu ve güzel çocuktu. Yani onun bu yaptığı şeyle nefes almadan ölürdüm o yaşıyor. Ben ölüyorum her gün, bağırıyorum Alperen'im diye" diye konuştu.

"ÇOCUĞUNA KIYAN ADAMIN KELLESİNİ KESSİNLER"

Toker, "Çocuğumun kanı kalmasın. Katil idam edilsin, kellesini kessinler. İnsana kıyan, çocuğuna kıyan adam yaşamasın, nefes alması normal değil. Hayat çok kötü, çocuklarım da soldu. İki çocuğum daha var onların hayatı da kaydı. Üzüntüden ne yapacağım. Onu bana verseler ben de aynısını yapmak isterim ona. Canım çok yanıyor, ben her gün mezarlığa gidiyorum, ağlıyorum" şeklinde konuştu.