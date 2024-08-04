'Eşime baktın' dedi, bacaklarından bıçakladı! 71 yaşındaki adam dehşet saçtı

04 Ağustos 2024 15:47 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:55

Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 71 yaşındaki D.D., evinin balkonundaki eşine baktığı iddiasıyla 50 yaşındaki M.B.'yi hastane otoparkında bacaklarından bıçakladı.

Yaralı M.B., özel hastanede tedavi altına alınırken, kendisini tanımadığı bir kişinin yan bakma meselesi yüzünden bıçakladığını söyledi. D.D. ise Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.