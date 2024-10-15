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Eşinden ayrılan adam dehşet saçtı! Evi ateşe verip tüm eşyaları sokağa attı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 05:13 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 05:18

Sultanbeyli'de eşinden ayrılan Muharrem K. isimli şahıs sinir krizi geçirdi. Evdeki tüm eşyaları sokağa atan adam, ardından da evi ateşe verdi. Polis ekipleri ve özel harekat polislerinin müdahalesiyle şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'un Sultanbeyli​ ilçesinde saat 01.00 sıralarında eşinden ayrılan bir adam dehşet saçtı. İddiaya göre, eşinden ayrılan Muharrem K. isimli bir şahıs sinir krizi​ geçirerek evdeki tüm eşyaları sokağa atmaya başladı. Son ses müzik açan şahıs alkol alıp yaşadığı evi de ateşe verdi.

POLİS İKNA EDEMEDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, özel harekat polisleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Eşinden ayrılan adam dehşet saçtı! Evi ateşe verip tüm eşyaları sokağa attı - 1. Resim

Ortalığı birbirine katan Muharrem K.'yi polis ekipleri ve özel harekat polisleri eve girerek gözaltına aldı. Yaşanılan olayın ardından polis ekipleri detaylı çalışma başlattı.

Eşinden ayrılan adam dehşet saçtı! Evi ateşe verip tüm eşyaları sokağa attı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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