Eşine cinsel içerikli mesaj atan arkadaşa korkunç tuzak! İfadesi şoke etti!

09 Ekim 2024 09:50 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:54

Kocaeli'de H.Z isimli şahıs eşine cinsel içerikli mesajlar atan arkadaşına korkunç bir tuzak kurdu. Komşusuyla iş birliği yaparak arkadaşını eve çağırıp darp ve cinsel saldırıda bulunan H.Z arkadaşının polise şikayetiyle tutuklandı. İşte mide bulandıran olayın detayları...

Kocaeli​'de yaşanan korkunç olayda H.Z. isimli şahıs, arkadaşı M.Y.'nin eşi F.Z.'ye cinsel içerikli mesajlar attığını gördü. Duruma sinirlenen H.Z., komşusu ile korkunç bir plan hazırladı. H.Z., eşinin telefonundan M.Y.'ye mesaj atarak evine davet etti, bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklanarak adamın eve gelmesini bekledi. İddiaya göre M.Y. yatak odasına geçtiği esnada ortaya çıkan H.Z. onu darp edip, cinsel eylemde bulundu. Şahıs o anları da gizlice kayda da aldı.

OTOMOBİLİNİ EŞİNİN ÜZERİNE GEÇİRDİ

Bu olayın ardından H.Z., M.Y'nin eşiyle de iletişime geçti. Eşine M.Y'nin tefecilere borcu olduğunu, bu sebeple darp edildiğini söyleyen H.Z., söz konusu borcu ödeyebilmek için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. H.Z'ye 21 bin TL değerinde ziynet eşyası verildi.

Bununla da yetinmeyen H.Z., M.Y'nin otomobilini de eşi F.Z'nin üzerine devrettirdi. Bu olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek H.Z'den şikayetçi oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, H.Z. ve eşi F.Z. ile komşuları Ü.Y.'yi gözaltına aldı. H.Z. tutuklanırken, eşi F.Z. ile komşusu Ü.Y. ise serbest bırakıldı.

"PİŞMANIM" DEDİ

Duruşmaya geçtiğimiz celselerde tutuklanan komşu Ü.Y. de katıldı. Müşteki M.Y. ile eşi, sanıklardan şikayetçi olarak, en ağır cezayı almalarını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen Ü.Y., "M.Y'ye hiçbir zaman zarar vermedim, tokat atmadım. H.Z., bana M.Y'nin nasıl biri olduğunu eşine göstermek için video çekmemi istedi. Müştekinin malına zarar vermedim" diye konuştu.

Sanık H.Z. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Alacağım cezaya razıyım, yaptıklarım için pişmanım" şeklinde konuştu.

CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, H.Z'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, "yağma" suçundan 14 yıl, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl, "cinsel saldırı" suçundan 19 yıl 6 ay, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis, "hakaret" suçundan ise bin 340 TL para cezası almasına karar verdi. Tutuksuz sanık F.Z'ye "yağma" suçundan 7 yıl, "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek, yurt dışı yasağı tedbiri konuldu. Tutuklu sanık Ü.Y. ise "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl hapis, "yağma" suçundan 14 yıl, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, "özel hayatın gizliliği" suçundan 4 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

M.Y., bir önceki duruşmada F.Z.'nin bir gün kendisine mesaj atarak 500 TL istediğini söyleyerek, "Parayı gönderdim ve kendisinden hoşlandığımı söyledim, mesajlaşmaya başladık. 4 gün sonra F. Z bana eşiyle banyoda cinsel ilişkiye girerken video attı. F.Z'nin attığı bu videodan cesaret alarak, cinsel içerikli konuşmaya başladım. F.Z beni eve davet etti. Ben eve gittim. H.Z. ve Ü.Y. beni yatak odasında yakaladı. H.Z. beni beyzbol sopasıyla darp etti. Ü.Y. evden ayrılınca H.Z. bana cinsel eylemde bulunarak, videoya aldı. Biri soracak olursa beni tinercilerin dövdüğünü söylememi istedi. Karıma da tefecilerin dövdüğünü söylememi öğütledi" ifadelerini kullandı.