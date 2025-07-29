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 | Onur Kaya

Eşine kızıp ateşle oynadı! Gelinlikçi dükkanını yakmaya çalışan adam gözaltında

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermemesine ve sahibi olduğu gelinlikçi dükkanını satmasına sinirlenen bir adam, dükkanı savaş alanına çevirip gelinliklere kolonya döktü. Polislerin ikna çabalarına rağmen teslim olmayan şüpheli, bu kez de mutfak tüpünü ateşe vermeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekibinin tazyikli suyla etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 06:46
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 06:52

'nın ilçesinde dün akşam saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Eşinin uzaklaştırma kararı aldırıp çocuklarını göstermediğini ve yine eşinin işlettiği gelinlik mağazasının satıldığını ileri süren Bahadır T. (48), Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki iki katlı işletmeye üst kattan girip gelinlikleri parçalamaya başladı.

Eşine kızıp ateşle oynadı! Gelinlikçi dükkanını yakmaya çalışan adam gözaltında

Çevredekilerin fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesine üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKNA OLMADI, GELİNLİKLERE KOLONYA DÖKTÜ

Belirtilen adrese gelen ekipler, kolonya ve dezenfektanı gelinliklerin üzerine döküp elinde çakmakla gezen Bahadır T.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Eşine kızıp ateşle oynadı! Gelinlikçi dükkanını yakmaya çalışan adam gözaltında

Eşinin çocuklarını göstermediğini ve onların velayetini almak istediğini belirten Bahadır T. yine eşinin gelinlik mağazasının sattığını ileri sürüp eylemi bu yüzden yaptığını söyledi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen gelinlikleri parçalamaya devam edip içerideki eşyalara da zarar veren Bahadır T. bir süre sonra ise üst kattan aldığı mutfak tüpünü getirdi.

Eşine kızıp ateşle oynadı! Gelinlikçi dükkanını yakmaya çalışan adam gözaltında

TÜPE ÇAKMAĞI DAYADI

Çevredekilerin kaldırımı koltuk yapıp film gibi izlediği olayda, Bahadır T. çakmağı tüpe doğru yaklaştırıp yakma tehdidinde bulununca itfaiye ekipleri hazırlık yaptı.

Eşine kızıp ateşle oynadı! Gelinlikçi dükkanını yakmaya çalışan adam gözaltında

İTFAİYEDEN TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

Su hortumunu Bahadır T'ye isabet alacak şekilde hazırlayan itfaiye eri, tehlikeli hareketlerin artması üzerine tazyikli suyu üzerine sıkıp dengesini bozdu. Bahadır T. çakmağı çakamadan elindeki tüpü fırlatıp bodrum katına kaçarken, polis ekipleri de işletmenin içerisine girip şahsı yakaladı.

Eşine kızıp ateşle oynadı! Gelinlikçi dükkanını yakmaya çalışan adam gözaltında

Kelepçe takılıp gözaltına alınan Bahadır T. polis merkezine götürüldü.

Eşine kızıp ateşle oynadı! Gelinlikçi dükkanını yakmaya çalışan adam gözaltında

10 GÜN ÖNCE DE EKİPLERİ BEZDİRDİ

Bahadır T. 19 Temmuz Cumartesi günü aynı sebeple yaşadığı apartmanın çatısına çıkıp eylem yapmış, yerinde durmayınca yine aynı itfaiye erlerini 2,5 saat şişme yatak taşıtmak zorunda bırakmıştı.

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ETİKETLER
#antalya
#muratpaşa
#Polis Müdahalesi
#Eş Durumu
#Gelinlik Mağazası
#Toplumsal Olay
#Gündem
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