Eşine küsüp, arabasına taşınmıştı! Günler sonra cesedi bulundu

03 Eylül 2024 09:10 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:53

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşanan olayda; bir kişinin araç içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yapılan incelemede, şahsın ölü olduğu tespit edildi. Ölen kişinin, eşine küsüp evden ayrılan 57 yaşında ve 5 çocuk babası Ömer Yılmaz olduğu belirlendi.

SAĞLIK SORUNLARI VARMIŞ...

Mide ve aort damarlarındaki sağlık sorunları olduğu öğrenilen Yılmaz'ın bir süredir arabada kaldığı ve ölümünün ise birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEMEK İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yılmaz'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. Olay yerine gelen eşi Hasibe Yılmaz, jandarma ekiplerinin yardımıyla ayakta durabildi.