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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 23:50

Eşine tavuk satan kasabı önce tehdit etti ardından bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Bayrampaşa'da 63 yaşındaki kasap Fikret Korkmaz sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli Reşat P.'nin boşanma aşamasındaki eşinin restorana tavuk satan Korkmaz'ı uzun süredir tehdit ettiği ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Eşine tavuk satan kasabı önce tehdit etti ardından bıçaklayarak öldürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 23:50

İstanbul ’da boşanma aşamasındaki eşinin restoranına toptan et ve tavuk satan kasap Fikret Korkmaz (63), kadının eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yaralı halde kaçan ve hastanede yakalanan şüphelinin, kasabı daha önce de "Eşime mal vermeyeceksin" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Eşine tavuk satan kasabı önce tehdit etti ardından bıçaklayarak öldürdü

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki eşine et ve tavuk satan bir kasap, eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta meydana geldi.
Hayatını kaybeden kasabın adı Fikret Korkmaz (63), saldırganın adı ise Reşat P. (66) olarak açıklandı.
Şüpheli Reşat P., daha önce kasap Korkmaz'ı, eşine mal vermemesi konusunda tehdit etmişti.
Fikret Korkmaz, saldırı sonrası ambulans içerisinde hayatını kaybetti.
Şüpheli Reşat P., hastanede tedavi görürken polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

"BENİM HANIMIMA MAL VERMEYECEKSİN" TEHDİDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı işleten Fikret Korkmaz (63), 'da tavuk döner salonu işleten Gülnur P.’ye (51) toptan tavuk satıyordu. Gülnur P.’nin boşanma aşamasında olduğu ve 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Reşat P., (66), daha önce kasap Korkmaz’ın yanına giderek, "Benim hanımıma mal vermeyeceksin, ürün satmayacaksın" diyerek tehdit ve tartışmada bulundu.

Dün öğle saatlerinde kasap Fikret Korkmaz'ı takip eden Reşat P, Turna Sokak üzerinde Korkmaz'ın önünü kesti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Koca, yanındaki bıçağı çıkararak Fikret Korkmaz’ı sağ bacak, kasık, sırt ve karın bölgelerinden defalarca bıçakladı. Korkmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Reşat P, ise olay yerinden kaçtı.

AMBULANS İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilinci kapalı olan kasap Fikret Korkmaz, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmak üzere ambulansa alındı. Ancak talihsiz adam, aşırı kan kaybı nedeniyle hastaneye sevk edildiği esnada ambulans içerisinde hayatını kaybetti.

POLİS HASTANEDE YAKALADI

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kameralardan şüphelinin Reşat P., olduğunu tespit eden polis, arbede esnasında zanlının da yaralandığını belirledi. Çevre hastaneleri kontrol eden ekipler, şüphelinin Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü saptadı ve burada yakalanarak gözaltına alındı.

TAVUK SATTIĞI İÇİN HUSUMETLİYDİ

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Reşat P., boşanma aşamasındaki eşine toptan tavuk sattığı için Fikret Korkmaz ile önceden husumetli olduklarını, sokakta karşılaşınca çıkan arbede sonucu olayın gerçekleştiğini söyledi. Olayda kullandığı suç aleti bıçağı ise kaçarken nereye attığını hatırlamadığını iddia etti. Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresinde yaptığı aramalarda bıçağı henüz bulunamadı.

Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Reşat P., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından zanlı tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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ETİKETLER
#Gaziosmanpaşa
#Cinayet
#bayrampaşa
#Fikret Korkmaz
#Reşat P
#Gülnur P
#Gündem
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