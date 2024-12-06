Eşini doğum gününde öldürdü! İfadesi şaşkına çevirdi

06 Aralık 2024 14:44 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 15:05

Adana'da 2 çocuk annesi Burcu Cöddü'yü doğum gününde öldüren Uğur Cöddü'nün ifadesi şaşkına çevirdi. Genç kadını silahla vurarak öldüren cani koca, “Eşimle sorunumuz yoktu” dedi.

Sarıçam​ ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan Burcu ve Uğur Cöddü çifti arasında çıkan tartışama kavgaya dönüşünce genç kadın çocuklarını da alıp baba evine gitti. Aile büyüklerinin de araya girmesiyle ikili barıştı fakat yine bir takım sorunlardan dolayı kavgalar başladı. Burcu Cöddü babası Metin Şimşek'i telefonla arayarak kendisini alıp evlerine götürmesini istedi. Baba Metin ve anne Medine Şimşek 15 Mayıs 2023'te kızlarını ve 2 torununu alıp evlerine götürdü.

GENÇ KADINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Burcu Cöddü, kardeşleri Süleyman ve Harun ile yengeleriyle birlikte doğum günü olan 15 Mayıs 2023'te çocuklarının kitapları ve okul kıyafetlerini almak için eşi Uğur Cöddü'nün kaldığı eve gitti. İddiaya göre, Uğur Cöddü, çocuklarının kıyafetlerini vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Cöddü silahla eşi Burcu'yu öldürdü, kayınbiraderleri Harun ve Süleyman'ı da yaraladı.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Uğur Cöddü hakkında Adana​ 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Eşe ve Kadına Karşı Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından, ölümlü olayda çıkan kavgaya karıştıkları iddia edilen sanık Uğur Cöddü'nün babası Osman Cöddü, kardeşi Ünal Cöddü ile öldürülen Burcu Cöddü'nün kardeşleri Harun ve Süleyman Şimşek, babası Metin ve annesi Medine hakkında da ‘Kasten Yaralama, Silahla Basit Yaralama' suçlarından açılan davaya devam edildi.

"O GÜN EŞİMİN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Duruşmaya tutuklu sanık Uğur Cöddü ile avukatı katıldı. Uğur Cöddü, daha önceki savunmalarını tekrarladı. Öldürdüğü eşi ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını, kavga ve tartışma dahi yaşamadıklarını yineleyen Cöddü, “O gün eşimin doğum günüydü. Eşime sürpriz yapacaktım. Doğum günü için yaş pastasına kadar her şeyi almıştım. Ben evimize gittiğimde, eşim ve yengeleri çocuklarımın okul kıyafetlerini ve eşyalarını topluyordu. Çocuklarımın eşyalarını almalarına izin vermedim. Çıkan arbede sırasında kafama darbe aldığım için nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Burcu'yu görmedim. Önümde olup olmadığını da hatırlamıyorum. Rastgele ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Eşimi öldürdüğümü Cinayet Amirliğinde öğrendim o anda yıkıldım. Çok pişmanım. Eşime hediye olarak ev almayı bile düşünüyordum, almak için satılık evlere bakıyordum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Cöddü'nün tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.