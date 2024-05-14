Eşini öldürüp oğlu ve damadını yaralamıştı... Silahıyla teslim olma anı kamerada

14 May 2024 09:19 - Güncelleme : 14 May 2024 09:23

Gaziantep'te dün aile bireyleri arasında çıkan tartışmada Halil Ö silahla; eşi Zeynep Ö'yü (44) öldürmüş, oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'u ise yaralamıştı.

Dehşetin ardından Halil Ö.'nün sokaktaki davranışları vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

DAMADI ÖLÜMDEN SAKLANARAK KURTULDU

Görüntülerde ise Halil Ö'nün silahla sokakta yaralı olarak olay yerinden kaçan damadı Bozkurt'u seslenerek aradığı, Bozkurt'un ise bir otomobilin arkasında yaralı şekilde saklandığı ve Halil Ö'nün polis ekiplerine teslim olması yer aldı.

Öte yandan katil zanlısı Halil Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.