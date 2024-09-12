Eşini taciz eden kişiyi öldürdü, kendini ihbar etti

12 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:41

Bursa'da Ramazan Zıh isimli kişi, eşinin uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptığı iddia edilen Esat Çelik ile zeytinlik alanda kavga etti. Ramazan Zıh av tüfeğiyle Esat Çelik'i 6 el ateş ederek öldürdü. Zıh, kendisini ekiplere ihbar etti.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda bir taciz olayı meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ramazan Zıh, eşi N.Z.'yi (40) taciz edip uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yaptığı ileri sürülen Esat Çelik ile karşılaştı. İkili tartıştıktan sonra kavgaya tutuştu.

AV TÜFEĞİYLE 6 EL ATEŞ ETTİ

Ramazan Zıh, yanında getirdiği av tüfeği ile Esat Çelik'e 6 el ateş etti. Çelik, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ramazan Zıh 112 Acil Servis Hattı'nı arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Zıh, gelen jandarma ekiplerine teslim olurken, sağlık ekipleri Çelik'e ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ağır yaralanan Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RAMAZAN ZIH'IN İFADESİ

Öte yandan jandarma ekiplerince karakola götürülen Ramazan Zıh, verdiği ifadesinde "2019 yılından beri eşimi mesaj yoluyla taciz ediyor. Daha öncesinde suç duyurusunda da bulunduk. Kendisi mesaj göndermeye devam edince onunla konuşmak istedim. Yanına gittiğimde bana hakaret etti. Korkutmak için havaya ateş ettiğimde istemeyerek ölümüne sebep verdim. Psikolojik sorunları olan Çelik, beni ve ailemi kötü işlerine alet etmek istiyordu. Eşim dışarı çıktığında fotoğraf ve görüntülerini çekip oğluma göndererek şantaj yapıyordu. Eşime ait olan görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyleyince çılgına döndüm. Yaşadığımız köyde de eşim ile ilgili ileri geri konuşuyordu. Esat Çelik, oğlum G.Z.'ye sosyal medya üzerinden eşime ait görüntüleri atıp bizi tehdit etti" dedi.

Ramazan Zıh, karakolda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.