Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi taleplere yetişemiyor! Kilosu 500 liradan satılıyor

18 Kasım 2024 14:43 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:50

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 65 yaşındaki İdris Bilici eşinin kolestrol rahatsızlığına iyi gelsin diye aronya meyvesini yetiştirmeye başladı. Sonrasında aldığı destekle bahçesini genişleten Bilici şimdi siparişlere yetişemiyor. Birçok rahatsızlığa iyi gelen meyvenin kilosu ise 500 liradan alıcı buluyor.

Sakarya​'da yaşayan 65 yaşındaki İdris Bilici eşinin rahatsızlığı için keşfettiği meyveyi yetiştirmeye başladı. Bilici kilosu 500 liradan satılan meyvenin şimdiler siparişlerine yetişemiyor. Eşinin kolesterol​ rahatsızlığına çözüm arayan adam yaptığı araştırmalar neticesinde aronya meyvesini keşfetti. Bağışıklığı güçlendiren, kolesterol düzeyini azaltan, kan akışını iyileştiren, sindirim sistemini düzenleyen ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunan bu meyveyi kendi imkanlarıyla yetiştirmek isteyen Bilici, aldığı hibe desteğiyle bahçesini genişletti.

SİPARİŞ YAĞIYOR

Aronyayı eşinin kolesterol rahatsızlığına iyi geleceğini düşündüğü için ektiğini anlatan İdris Bilici, "Bahçemi bu meyveye tahsis ettim. Ektikten sonra yetişen aronyaları dostlarımıza da gönderdik. Şu anda siparişlere yetişemiyoruz. Bu sene aronyalar olgunlaştı, hasadına başlayacağız" dedi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bilici, aronyanın bilinen faydalarına da değinerek, "Bu meyvenin özelliği kanser, şeker ve tansiyon gibi birçok hastalığın başlangıç aşamasında iyi geliyor. Aronya Sakarya civarında pek yetiştirilmiyor ancak Yalova​, Bursa ve Düzce'de üretildiğini biliyorum. Fındığa bir alternatif olarak görüldüğü söyleniyor. Aynı zamanda bu meyve ilaç sanayinde de kullanılıyor. Aronyadan aç karnına 30 gram yediğinizde gece çok rahat uyuyabiliyorsunuz" diye konuştu.

KİLOSU 500 TL'DEN SATILIYOR

Meyveyi tamamen organik şekilde yetiştirdiğini aktaran İdris Bilici, "Bu yıl kilogramını 500 TL'den satıyoruz. Ben bu meyveyi üretirken hiçbir şekilde suni gübre kullanmıyorum, tamamen organik olarak yetiştirdim. Hayvan gübresi kullanarak yetiştirdim" ifadelerini kullandı.