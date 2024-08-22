Eşinin suç kaydını öğrenen koca şoke oldu! Mahkemeye başvurdu! Yargıtay'dan emsal karar geldi

22 Ağustos 2024 07:53 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 08:15

Eşinin evlenmeden önce hırsızlık olayına karıştığını öğrenen adam şoke oldu. Güveni sarsılan adam eşinden hemen boşanmak istedi. Mahkemeye başvuran Fuat Ş., gerekçenin evliliğin iptal davasında geçerli olmadığına karar verdi. Fuat Ş. bunun üzerine Yargıtay'a başvurunca emsal bir karar geldi.

2 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞINI ÖĞRENDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bir süre önce Arya Ş. ile Antalya'da dünyaevine giren Fuat Ş., eşinin evlenmeden önce 2 ayrı hırsızlık suçuna karıştığını ve işlediği suçları kendisinden gizlediğini öğrenince şoke oldu.

Güveni sarsılan adam, Antalya Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye verdiği dilekçede; eşi Arya Ş.'nin evlenmeden önce 2 ayrı hırsızlık suçuna karıştığını, eşinin evlenirken bu durumu kendisinden sakladığını belirtti. Dilekçesinde tüm bunları evlendikten sonra öğrendiğini belirterek evliliğin iptalini talep etti.

MAHKEME GEREKÇENİN GEÇERLİ OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Aile Mahkemesi tarafından kabul edilen dava, Arya Ş. tarafından istinaf mahkemesine taşıdı. Kadının başvurusunu inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, gerekçenin evliliğin iptal davasında geçerli olmadığına karar verdi. İstinaf mahkemesinin tarafından haksız bulunan Fuat Ş. de kararı Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nce yapılan incelemede Arya Ş.'nin Isparta 3. ve 5. Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından 2 ayrı hırsızlık suçundan ceza aldığı belirlendi. Kararda, hırsızlık suçunun yüz kızartıcı suçlardan olduğu belirtilerek erkeğin hırsızlık suçundan mahkûm olmuş biriyle bu durumu bilmeden evlenmesinin kadının önemli bir niteliğinde yanılma olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu durumun erkek yönünden kadınla yaşamayı çekilmez bir duruma sokacak nitelikte olduğu belirtilen kararda, istinaf mahkemesinin verdiği karar bozuldu. İçtihatlara giren kararda Yargıtay, erkeğin evliliğin iptal davasının kabul edilmesini kararlaştırdı.