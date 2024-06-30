Esip gürleyecek... Meteoroloji pazar planı yapanları uyardı: Dikkatli olun! İşte il il 30 Haziran hava durumu...

30 Haziran 2024 05:37 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 06:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Isparta, Burdur, Sivas, Sinop, Tokat, Van çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji vatandaşları uyardı.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 'dikkatli ve tedbirli' olun diye uyarı yapıldı.

İŞTE İL İL 30 HAZİRAN HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 15°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık