Eşiyle tartıştıktan sonra intihara kalkıştı! İkna çabası bir saat sürdü

08 Ekim 2024 01:15 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 01:22

Nevşehir’de eşiyle tartışan bir şahıs soluğu bir inşaatın çatısında aldı. İntihar girişiminde bulunan şahıs bir saat süren ikna çabaları sonucu çıktığı çatıdan indirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Nevşehir​'in 2000 Evler Mahallesinde intihar​ olayı meydana geldi. Hilmi Ç. eşiyle tartıştıktan sonra intihar etmek için evinin yakınlarında bulunan 5 katlı bir inşaatın çatı katına çıktı. Çatıda bir vatandaşın olduğunu gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Sağlık ve polis ekipleri yaklaşık 1 saat şahısla konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Hilmi Ç. eşinin getirilmesini istedi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Ziya Turan da intihar etmek üzere olan Hilmi Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Çevrede bulunanlardan helallik isteyen Hilmi Ç. önce saatini, sonra da cüzdanını aşağıya attı.

İKNA EDİLEREK ÇATIDAN İNDİRİLDİ

Eşi ile görüştüreceği sözünü veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Ziya Turan daha sonra çatıya çıkarak şahıs ile görüşmeye başladı. İntihar etmek isteyen Hilmi Ç., İl Emniyet Müdür Yardımcısı'nın ikna çabaları sonrasında çatıdan inmeyi kabul etti.

Polisler eşliğinde çatıdan inen Hilmi Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.