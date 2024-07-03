Eski belediye başkanının öldüğü kavga kamerada! Market içindeki korkunç anlar böyle görüntülendi

03 Temmuz 2024 10:56 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:56

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz markette sıra beklediği anda H.K. ve ağabeyi H.K. bir anda Aytemiz'e saldırmaya başladı.

Büyüyen kavga sonucunda, H.K. belinden çıkardığı silahı eski başkanı vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Kavganın çıkış anları ise bir marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Silahlı kavgada omuzundan yaralanan ağabey H.K. ile 1 kişi daha gözaltına alınırken, olayla ilgili 1 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.