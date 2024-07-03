Eski belediye başkanının öldüğü kavga kamerada! Market içindeki korkunç anlar böyle görüntülendi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 10:56 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:56
Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan kavgada öldürülen Tunca beldesi eski belediye başkanının son görüntüleri ortaya çıktı. Kavganın başlama anı kameraya yansıdı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz markette sıra beklediği anda H.K. ve ağabeyi H.K. bir anda Aytemiz'e saldırmaya başladı.
Büyüyen kavga sonucunda, H.K. belinden çıkardığı silahı eski başkanı vurdu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
OLAY ANI KAMERADA
Kavganın çıkış anları ise bir marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Silahlı kavgada omuzundan yaralanan ağabey H.K. ile 1 kişi daha gözaltına alınırken, olayla ilgili 1 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı