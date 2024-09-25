Eski boksör mahalleliyi çıldırttı, polise silah çekti! Özel harekat baskınıyla yaka paça alındı

25 Eylül 2024 11:07 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:31

Bursa'da 26 suç kaydı bulunan eski bir boksör son ses müzik açınca mahalleli durumu polise bildirdi. Mahalleliyi rahatsız eden eski boksörün evinin önüne gelen polisler şahsı bir türlü ikna edemedi. Kapıya gelen polise silah çeken 44 yaşındaki şüpheliyi Özel Harekat Timleri kapıyı kırarak etkisiz hale getirdi.

Bursa​'nın merkez Yıldırım​ ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde eski boksör İsmet Kahraman, son ses müzik açarak mahalleyi inletti. Komşularının ikazlarını dinlemeyen boksör, müziği bir türlü kapatmadı. Mahalleli de çözümü polise ihbar etmekte buldu. İhbar üzerine polis ekipleri Kahraman'ın kapısına dayandı.

DURUMA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ EL ATTI

5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah​ çektiğini görünce hemen siper aldı. Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı İçeri giremeyen ekipler, Özel Harekat Ekiplerinden destek istedi.

"ALLAH'IN RAHMETİ ÜZERİNİZE OLSUN"

Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce “Allah'ın rahmeti üzerinize olsun” dedi. Gözaltına alınan şüphelinin mahalleyi kırmızı alarma geçirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.