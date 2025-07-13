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 | Berkay Alptekin

Eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hayatını kaybetti

CHP 24. Dönem Milletvekili ve Antalya Barosu eski Başkanı Gürkut Acar yaşamını yitirdi. Acar için bugün CHP Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Barosu önünde tören düzenlenecek.

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Eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 13:39

Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem Milletvekili ve Antalya Barosu eski Başkanı 76 yaşındaki Gürkut Acar, Yeşilbayır'daki evinde hayatını kaybetti.

Acar'ın vefatı hem siyasi camiada hem de çevrelerinde üzüntüyle karşılandı. Acar'ın vefatının ardından Antalya İl Başkanı nail Kamacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet değerlerine bağlılığı, hukuk mücadelesi ve topluma adanmış yaşamıyla iz bırakan önceki dönem Baro Başkanımız, önceki dönem CHP İl Başkanımız ve 24. Dönem Antalya Milletvekilimiz, Sayın Gürkut Acar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu her zaman saygı, sevgi ve minnetle anacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, hukuk camiasına ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hayatını kaybetti

BAŞKANLIK YAPITĞI BARO'DA TÖREN DÜZENLENECEK

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise yaptığı paylaşımda, "Hukuk mücadelesi ve topluma adanmış yaşamıyla derin iz bırakan 24. Dönem Antalya Milletvekilimiz, önceki dönem Baro Başkanımız ve önceki dönem CHP İl Başkanımız Sayın Gürkut Acar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gürkut ağabey, hem meslek hayatında hem de siyasi yaşamında ilkeli duruşuyla hepimize örnek oldu. Onu her zaman saygı, sevgi ve minnetle anacağız" ifadelerine yer verdi.

Antalya Baro Başkanı Ali Çadaş Bozaner de sosyal medya hesabından, "2000-2002 yılları arasında Antalya Barosu Başkanlığı yapmış, değerli meslektaşımız Avukat Gürkut Acar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" mesajını paylaştı.

Gürkut Acar için bugün saat 15.30'da üyesi olduğu ve bir dönem milletvekilliği yaptığı CHP Antalya İl Başkanlığı önünde, 16.00'da ise 2000-2002 yılları arasında başkanlığını yaptığı Antalya Barosu'nda tören düzenlenecek.

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ETİKETLER
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#Antalya Barosu
#Gündem
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