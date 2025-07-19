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 | Bengül Arıca

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti

CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında yaşamını yitirdi. Hastaneden yapılan açıklamada Öymen'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 15:41

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında olan Altan Öymen hayatını kaybetti. Altan Öymen dün entübe edilmişti. Öymen'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti

3 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Hastaneden yapılan açıklamada "Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır. Akciğeer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.

https://x.com/RTErdogan/status/1946544600526549424

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen 1932 yılında İstanbul'da doğdu. Altan Öymen, ailesinin Ankara'ya taşınması nedeniyle ilk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. On sekiz yaşından beri yapan Altan Öymen, Ulus, Akşam, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yıllar boyunca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak çalıştı.

GAZETECİLİK VE SİYASİ KARİYERİ

1962-1966 yıllarında Almanya Bonn’daki Türk Büyükelçiliği’nde basın ataşesi olarak çalışan Altan Öymen, 1972’de ANKA Haber Ajansı’nı kurdu.

Yurt içinde ve yurt dışındaki radyo ile televizyonlara haber programları ve belgeseller hazırladı.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti

Sonraki yıllarda Milliyet, Cumhuriyet, Akşam ve Radikal gibi gazetelerde köşe yazarı, yönetici ve başyazar olarak görev alan Altan Öymen, 1985–1995 yılları arasında Milliyet’te Genel Yayın Koordinatörü ve Başyazar olarak çalıştı. 1961 yılındaki Kurucu Meclis üyeliğinden başlayarak politikada da görevler aldı. 1977’de ’den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen, kısa süren Bülent Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı. Öymen aynı dönemde CHP Grup Başkanvekilliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonlarında bulundu.

1999'DA CHP BAŞKANI OLDU

1999 seçimlerinde CHP'nin barajı geçemeyerek TBMM dışında kalmasının ardından Altan Öymen, Deniz Baykal yerine CHP Genel Başkanı seçildi. Yaklaşık 15 ayın ardından partinin genel başkanı yeniden Deniz Baykal oldu. Daha sonra medyaya dönen Altan Öymen, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve televizyon programlarında yorumculuk yaptı.

Bir Dönem Bir Çocuk, Değişim Yılları: 1940’lar, Umutlar ve İdamlar 1960-1961, Öfkeli Yıllar: 1950’ler, Ve İhtilal, Kayıp Yaz 2015 kitaplarından bazılarıdır.

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